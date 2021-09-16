Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать новым наставником национальной команды Турции, сообщает Kicker.
По информации немецкого издания, украинский специалист входит в короткий список кандидатов на вакантный пост.
Как отмечает источник, также национальную команду может возглавить рулевой молодежной сборной Германии в возрасте до 21 года Штефан Кунтц.
Сборная Турции осталась без главного тренера после сентябрьского разгрома от Нидерландов со счетом 1:6 в отборе на чемпионат мира 2022 года.
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