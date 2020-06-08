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Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола на очередном заседании во Львове принял решение о продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его ассистентами до конца 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

«Хочу поблагодарить за поддержку. Мне очень приятно, что Исполком УАФ дал возможность мне и членам моего штаба еще на два с половиной года продолжать работу в национальной сборной Украины. Договоренность достигнута, в ближайшее время мы решим все юридические моменты», - отметил Шевченко.

Контракт тренера со сборной Украины действовал до июля 2020 года, когда должен был закончиться Евро-2020 по футболу. Из-за коронавируса чемпионат Европы 2020 года был перенесен на 2021 год.
ForUm

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