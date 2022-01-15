Главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко отправили в отставку, сообщила пресс-служба клуба.

Клуб поблагодарил тренера и его помощников за проделанную работу.

Ранее итальянские СМИ писали, что Шевченко может получить еще один шанс и остаться на своей должности до матча с «Фиорентиной», который состоится 17 января.

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



📝 https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Напомним, Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября. Под его руководством команда выиграла всего один кубковый матч. 7 матчей закончились поражениями, трижды подопечные Шевченко сыграли вничью.

Как пишет Sport.ua, преемнику украинца будет непросто спасти «Дженоа» от вылета в Серию Б. Генуэзцы за 17 туров до конца чемпионата отстают от спасительной 17-й строчки, на которой «Венеция», на 5 баллов.

Символично, что в последнем матче Шевченко в должности наставника «Дженоа» проиграла «Милану» (1:3) в Кубке Италии. Именно в составе «россонери», будучи футболистом, Андрей добился главных успехов в футболе.