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Главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко отправили в отставку, сообщила пресс-служба клуба.

Клуб поблагодарил тренера и его помощников за проделанную работу.

Ранее итальянские СМИ писали, что Шевченко может получить еще один шанс и остаться на своей должности до матча с «Фиорентиной», который состоится 17 января.

 

 

Напомним, Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября. Под его руководством команда выиграла всего один кубковый матч. 7 матчей закончились поражениями, трижды подопечные Шевченко сыграли вничью.

Как пишет Sport.ua, преемнику украинца будет непросто спасти «Дженоа» от вылета в Серию Б. Генуэзцы за 17 туров до конца чемпионата отстают от спасительной 17-й строчки, на которой «Венеция», на 5 баллов.

 Символично, что в последнем матче Шевченко в должности наставника «Дженоа» проиграла «Милану» (1:3) в Кубке Италии. Именно в составе «россонери», будучи футболистом, Андрей добился главных успехов в футболе.
ForUm

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