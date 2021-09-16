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На сегодня в Киеве нет предпосылок для жестких карантинных ограничений. Несмотря на это, власти готовятся ко всем возможным сценариям.

Как заявил первый замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, Украинского совета бизнеса и Ассоциации ритейлеров Украины, тенденция заболеваемости COVID-19 в Киеве не дает повода для оптимизма.

«Город полагается на ответственность бизнеса. Сегодня мы не имеем предпосылок для введения ограничений. Однако, чтобы избежать так называемого локдауна, должно быть максимальное количество привитых, защищенных граждан. Тем более, что вступают в действие новые правила Кабмина, по которым приоритет - у трудовых коллективов, которые будут иметь высокий уровень иммунизации», - отметил Кулеба.

Также сообщается, что бизнес задавал вопросы относительно проезда в общественном транспорте во время возможного локдауна.

«Хотя пока предпосылок к введению жестких ограничений нет, город готовится к разным сценариям. Алексей Кулеба отметил, что от 11 августа подано уже более 8000 заявок (на электронные пропуска, - ред.), которые продолжают поступать», - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве за сутки обнаружили 362 больных коронавирусом.
ForUm

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