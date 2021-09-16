Офис генерального прокурора начал расследование минометного обстрела населенного пункта Счастье, что в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ведомстве отметили, что Управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта начало уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ законов и обычаев войны).

По данным следствия, в четверг, 16 сентября, боевики совершили минометный обстрел Счастья.

Напомним, сегодня на Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего был ранен руководитель местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.