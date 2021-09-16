также в разделеОбщество
СМИ: Из-за скандального застройщика в Украине снова могут взорваться склады боеприпасов 9
Украина активно обустраивает заграждения на границе с Россией 9
За участие в протестах против Лукашенко в Беларуси будут судить украинца 4
Синоптики предупреждают о грозах и сильных дождях. 12
На Харьковщине закрыли ботоферму, работавшую по заказу РФ 7
Кулеба прокомментировал возможное предоставление Украине «Железного купола» 23
У генпрокурора отреагировали на новые факты гибели Вячеслава Чорновила 18
Глава Минздрава назвал 3 сценария развития эпидемии COVID-19 в Украине 27
CБУ ликвидировала крупнейшую в Украине Telegram-платформу по продаже наркотиков 11
Украина в ТКГ призвала РФ обеспечить «тишину» на Донбассе 10
Украина может передать другим странам вакцины, у которых истекает срок годности 22
В Украине за сутки – 5744 новых случаев COVID-19 16
Кабмин разрешил готовиться к экзамену по ПДД онлайн и получать права по почте 20
15 сентября. Картина дня 21
Беленюк рассказал, почему закрыли дело по поводу расистских оскорблений 23
Денис Мандичев: Процессуальное законодательство в вопросах банкротства физлиц требует усовершенствования 18
В Госпогранслужбе прокомментировали обстрел белорусского пограничного знака 347
На закупку COVID-вакцин в проекте бюджета-2022 заложили 2,6 миллиарда 9

Офис генерального прокурора начал расследование минометного обстрела населенного пункта Счастье, что в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ведомстве отметили, что Управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта начало уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ законов и обычаев войны).

По данным следствия, в четверг, 16 сентября, боевики совершили минометный обстрел Счастья.

Напомним, сегодня на Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего был ранен руководитель местной военно-гражданской администрации  Александр Дунец.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
6
Теги