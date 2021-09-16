В Беларуси 32-летнего гражданина Украины будут судить за участие в протестах против диктатора Александра Лукашенко.
Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
В ведомстве заявили, что Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении украинца — активного участника протестов.
По данным белорусского следствия, украинец неоднократно принимал участие в протестах против Лукашенко в сентябре прошлого года.
В ведомстве заявили, что днем 13 сентября 2020 года действия мужчины и иных участников якобы «повлекли длительное нарушение общественного спокойствия» и «препятствовали нормальной работе семи предприятий и организаций».
Кроме того, украинца обвинили в создании в Telegram чат.
«Реализуя свой преступный умысел по порче имущества в общественных местах, он, используя в том числе созданный им чат, подобрал лиц для совместного совершения противоправных действий», — считают в Следкоме.
Также украинец якобы «лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера».
По завершении расследования действия мужчины квалифицированы по:
ч. 4 ст. 16, ст. 341 (организация, руководство и личное участие в осквернении сооружений и порче имущества) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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