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В Беларуси 32-летнего гражданина Украины будут судить за участие в протестах против диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

В ведомстве заявили, что Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении украинца — активного участника протестов.

Следком утверждает, что днем 30 августа 2020 года 32-летний украинец «принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в центральной части Минска». В ведомстве заявили, что мужчина «оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции», вместе с неустановленными лицами якобы «нарушал общественное спокойствие и блокировал движения транспорта».

По данным белорусского следствия, украинец неоднократно принимал участие в протестах против Лукашенко в сентябре прошлого года.

В ведомстве заявили, что днем 13 сентября 2020 года действия мужчины и иных участников якобы «повлекли длительное нарушение общественного спокойствия» и «препятствовали нормальной работе семи предприятий и организаций».

Кроме того, украинца обвинили в создании в Telegram чат.

«Реализуя свой преступный умысел по порче имущества в общественных местах, он, используя в том числе созданный им чат, подобрал лиц для совместного совершения противоправных действий», — считают в Следкоме.

Также украинец якобы «лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера».

По завершении расследования действия мужчины квалифицированы по:

ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации);

ч. 4 ст. 16, ст. 341 (организация, руководство и личное участие в осквернении сооружений и порче имущества) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
ForUm

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