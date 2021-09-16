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Украина может поделиться вакцинами от коронавируса, у которых истекает срок годности, с другими странами.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает LB.ua.

По словам Ляшко, в МОЗ планируют прививки так, чтобы использовать все дозы имеющейся вакцины. Если срок действия определенных партий вакцины все же истечет, такие вакцины будут изъяты из обращения и утилизированы.

«Но мы будем делать все возможное, чтобы продукт не был утилизирован, а был использован на территории Украины. Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться, и вакцина была использована там, где может быть использована», - пояснил он.

 
ForUm

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