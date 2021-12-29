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29 декабря вступают в силу нововведения в части выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами, сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

«Главным кейсом стали новые отметки в водительских удостоверениях. В виде кода «78» в графе 12 документа уже будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При наличии такой водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой», - пояснили в ведомстве.

Такие нововведения являются шагом к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами, отметили в сервисным центром.
ForUm

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