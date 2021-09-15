С начала сентября российские оккупационные силы осуществили 85 вооруженных провокаций на востоке Украины, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих, еще 36 получили ранения.

Об этом сообщила миссия Украины при ОБСЕ делегаций стран-участниц во время заседания Форума безопасности сотрудничества в среду, 15 сентября, передает Укринформ.

«Только с начала сентября этого года в результате более 85 вооруженных провокаций российских оккупационных войск четыре украинских защитника были убиты, еще 36 ранены», - заявили в украинской миссии.

Также отмечалось, что в целом с начала действия режима прекращения огня от 27 июля 2020 года вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ погибли 58 украинских военнослужащих, еще более 220 бойцов получили ранения.

«С 27 июля прошлого года до 12 сентября этого года позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 2 315 раз, в том числе более 585 раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения - танков, артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм», - сообщила делегация Украины иностранных дипломатов о том, как Россия нарушает перемирие на востоке Украины.

Кроме того, украинская миссия сообщила, что российские вооруженные формирования систематически проводят мероприятия по минированию украинских позиций как дистанционно, так и с помощью диверсионных групп.

«Россия продолжает использовать мины типов ПОМ-2, МОП-50, ПФМ-1 и ПМН, которые запрещены международным правом», - отметили в делегации Украины.

Также было указано на то, что российские оккупационные войска совершают нарушения других положений Минских договоренностей, включая использование БПЛА - более 145 раз, обустройство новых позиций и укрепление существующих - 29 случаев, дистанционное минирование - более 55 случаев, обстрелы гражданских объектов - более 40 раз.