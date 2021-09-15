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Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором напомнила, как якобы «хорошо» было жить в Советском Союзе.

В качестве иллюстрации к своему тексту чиновница использовала фото школьника, пьющего воду из уличного автомата, сообщает УНИАН.

Она отметила, что в то время люди не боялись пить воду из уличных автоматов; пользовались многоразовыми стаканами и их не уничтожали вандалы; не покупали воду для дома, а пили из крана».

Также Фиданян напомнила и о низких ценах на продукты, проезд и канцелярию.

Пост директора департамента вызвал возмутительную реакцию ее подписчиков, которые напомнили чиновнице об ужасах СССР и призвали уволиться с должности.

 
ForUm

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