В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали обстрел пограничного знака Беларуси с украинской территории.

Как сообщил в комментарии УНИАН представитель ГПСУ Андрей Демченко, поврежденный пограничный знак на границе с Республикой Беларусь обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда.

«Об этой ситуации сразу сообщили пограничникам соседней страны и сотрудникам Национальной полиции Украины. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья», - отметил Демченко.

По его словам, «местность на том направлении, болотисто-кустарниковая, делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено».

«Однако знак расположен рядом канала, проходящего вдоль канала и соединяет озера этой местности, потому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему лодкой», - добавил спикер.

Кроме того, в ходе проверки на местности использованных гильз от охотничьего оружия не обнаружено.

«С белорусской стороной проведена погранично-представительную встречу. В ходе встречи белорусская сторона не высказывала претензий или обвинений в адрес украинских пограничников. Поиск причастных к этому лиц продолжается», - отметил Демченко.

Напомним, в Беларуси заявили об обстреле пограничного знака «Сваринь» на участке Пинского пограничного отряда с территории Украины.