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Украина сейчас имеет редкий шанс на проведение всеобъемлющей судебной реформы, считает посол ЕС в Киеве Матти Маасикас.

Такое мнение он высказал в колонке, опубликованной на сайте «Европейской правды».

По словам Маасикаса, этому способствуют несколько факторов: в июле было принято законодательство о реформировании Высшего совета правосудия и перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, одна из частей судебной системы уже реформирована, а низкое доверие населения подрывает государство.

Кроме того, по мнению посла, реформа необходима для получения инвестиций, существует высокий общественный запрос на всеобъемлющую реформу и присутствует международная поддержка.

Посол признает, что даже при таких благоприятных факторах внедрение судебной реформы будет чрезвычайно сложным.

«Речь будет идти о судьбе реальных людей. Коррумпированные лица будут бороться за свои должности, опираясь на олигархические и часто пророссийские интересы. Но даже люди с незапятнанной репутацией могут быть не в восторге от проверки», - считает посол.

Маасикас настаивает, что пришло время украинским партнерам, прежде всего Совету судей и Высшему совету правосудия, принять решение.

«На выбор есть два пути: попробовать затянуть и ослабить реформу или назначить своих экспертов и приступить к работе... Люди, которые вышли на Майдан во время Революции достоинства и решительно повернули Украину в Европу, требуют судебной реформы», - отметил дипломат.
ForUm

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