На Волыни, как и в Херсонской области, гусеница белой американской бабочки атакует фруктовые деревья и уже даже перекинулся на орехи - в трех общинах объявили карантин, сообщает УНИАН.

До сих пор побороть вредителя местные пытались самостоятельно. Но, говорят, летом ее была значительно меньше, но сейчас повреждены едва ли не все деревья - яблони, груши, вишни, сливы.

В Госпотребслужбе говорят, что это второе поколение гусениц - оно значительно многочисленнее и вреднее летнего. Местные жители это подтверждают - вредитель нападал и в прошлом, но такого нашествия они не припомнят.

Эту гусеницу очень сложно вывести, поскольку она быстро распротраняется: одна бабочка может отложить до 500 яиц.

На сегодняшний день карантин объявлен в городе Рожище, Боратинской и Городищенской общинах. Местных жителей просят срезать и сжигать поврежденные ветки и листья, а также пользоваться химическими средствами защиты.

Но бороться с напастью важно всем сообща, поскольку гусеница может быстро занимать новые территории.

Нашествие гусеницы связывают с глобальным потеплением и затянувшимся летним периодом.