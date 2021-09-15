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Суд Праги отправил россиянина Александра Франчетти, который помогал оккупировать Крым в 2014 году, из-за риска его возможного бегства из страны.

Об этом журналистам сообщил представитель инстанции Адам Вениг, сообщает ТАСС.

«Суд пришел к выводу, что были соблюдены условия взятия (Франчетти) под стражу, поскольку существует угроза его бегства из Чехии», – сказал он.

Вчера, 14 сентября, Франчетти перевели в пражскую тюрьму Панкрац, где он будет ожидать решения чешских властей по экстрадиции в Украину.

О задержании в аэропорту Праги Франчетти по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, стало известно 12 сентября.

В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку «Северный ветер», которая отвечала за охрану линий электропередачи, газопровода, а также выявление неких «экстремистских групп».

Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

В МИД сообщили, что украинская сторона работает над тем, чтобы Франчетти передали для суда в Украине.

Офис генпрокурора заявлял, что украинская сторона обратилась в Министерство юстиции Чехии еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и города Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.

14 сентября Муниципальный суд Праги вынес решение об аресте Франчетти.

 
ForUm

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