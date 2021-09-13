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Министерство иностранных дел завершает процедуры с целью передачи Украине гражданина России Александра Франчетти, задержанного в аэропорту Праги как предполагаемого участника оккупации Крыма.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает Укринформ.

Он отметил, что задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против Украинского государства, в частности участие в российской оккупации Крыма.

«Украинская сторона сейчас работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине», - подчеркнул Николенко.

Как сообщалось, в аэропорту Праги 12 сентября по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, задержали гражданина РФ, причастного к оккупации Крыма.

По данным сайта «Миротворец», в 2014 году Франчетти приехал в Крым, вступил в незаконное вооруженное формирование «Самооборона Севастополя», а затем организовал другое НВФ - разведгруппу «Северный ветер». В России Франчетти был награжден медалью «За возвращение Крыма».
ForUm

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