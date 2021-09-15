Северная Корея в среду осуществила запуск двух баллистических ракет в Японское море, заявили в объединенном генштабе Южной Кореи.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Ракеты неопределенного типа были выпущены в среду 15 сентября, после обеда по местному времени. Разведка Южной Кореи и США выясняет детали запуска, сообщили в ведомстве.

«Наши военные сохраняют полную готовность, в тесном сотрудничестве с США», - добавили в сообщении.

Подробная информация - о том, куда именно попали ракеты и какой была их дальность - пока не сообщается.

Япония также сообщила, что заметила запуск и что это может быть баллистическая ракета. Премьер Японии Йосихиде Суга осудил запуск и заявил, что это подрывает мир и безопасность в регионе.

Этот второй запуск баллистических ракет КНДР за 2021 год, и пятый запуск из тех, о которых известно, если принимать во внимание также крылатые ракеты.

Резолюции Совета безопасности ООН запрещают КНДР осуществлять пуски баллистических ракет.

Напомним, в понедельник Северная Корея заявила об успешных испытаниях »крылатой ракеты нового типа», которая потенциально могла бы попадать в цели на территории Японии.

В последние недели Пхеньян повышает напряжение. В прошлом месяце КНДР заявила о «кризисе безопасности», реагируя на военные учения Южной Кореи и США.

Также есть признаки того, что КНДР снова запускает ядерный реактор в Йонбёне.