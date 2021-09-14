В Украине открыто уже десятки уголовных производств из-за подделки документов о вакцинации - если подозреваемых врачей признают виновными, они как минимум лишатся работы.

Об этом в эфире телеканала «UA: Перший» заявил главный санитарный врач станы Игорь Кузин, сообщает УНИАН.

«Сейчас наказание пойдет по статье, касающееся подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, какая есть, — за внесение ложных данных. Для врача это — от лишения права заниматься медицинской деятельностью до трех лет лишения свободы», — объяснил Кузин.

Касательно уголовных производств, по его словам, сейчас расследуется 30 таких инцидентов - они касаются подделки сертификатов ПЦР, свидетельств о выздоровлении, справок и результатов вакцинации.

«По некоторым из них следствие ведется, в ближайшее время будем видеть результаты», — резюмировал главный санврач.