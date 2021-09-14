Служба безопасности Украины разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в АО «Укрзализныця». Участники сделки присвоили деньги на поставках госпредприятию некачественных запчастей для железнодорожных путей, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники нанесли государству миллионные убытки.

По заключению экспертов, приобретенные комплектующие не соответствуют требованиям государственных стандартов. Это могло привести к авариям подвижного состава во время пассажирских перевозок.

Как установило следствие, представители одного из филиалов Укрзализныци наладили коррупционный механизм получения денег на закупки продукции для ремонта транспортных сообщений. Для реализации сделки они привлекли столичную коммерческую структуру.

Установлено, что представители частной компании на протяжении 2020-2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей.

Однако поставки соответствующей продукции они осуществляли в обход установленной процедуры и без надлежащего контроля качества товара. Это позволило им нарушить технологию производства запчастей из-за замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы, и реализовать комплектующие по ценам высококачественной продукции.

Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в отчетную документацию. Полученную «разницу» дельцы выводили в тень.

Во время следственных действий в помещениях регионального филиала госпредприятия и частной компании правоохранители обнаружили финансовые документы с доказательствами противоправной деятельности, вероятно поддельные документы контроля качества и использования приобретенных запчастей.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме.

Сейчас на изъятую продукцию наложен арест.