Окончательная причина смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который умер после избиения полицией во Вроцлаве, будет названа в конце сентября после получения результатов всех экспертиз.

Об этом сообщил Томаш Орепук – представитель окружной прокуратуры города Свидницы, которая ведет следствие, передает Укринформ.

«Окончательно причина смерти будет подтверждена после получения результатов всех экспертиз. Как заверили эксперты, результаты гистопатологического и токсикологического исследований должны быть готовы в конце сентября», - сказал Орепук.

Он добавил, что от результатов исследований будут зависеть дальнейшие действия прокуратуры и то, в каком направлении пойдет следствие.

Орепук отметил, что прокуратура продолжает опрашивать свидетелей.

Напомним, 30 июля во Вроцлаве (юго-запад Польши) после задержания полицией умер 25-летний гражданин Украины.