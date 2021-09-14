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По прогнозам Всемирного банка, изменение климата может вынудить 216 миллионов человек в шести регионах мира мигрировать в пределах своих стран в ближайшие 30 лет, передает Укринформ,.

При этом «горячие точки» возникнут в ближайшие девять лет, если не будут приняты срочные меры.

К 2050 году в странах Африки южнее Сахары может появиться до 86 миллионов внутренних «климатических» мигрантов, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе – 49 миллионов, в Южной Азии – 40 миллионов, Северной Африке – 19 миллионов, Латинской Америке – 17 миллионов, в Восточной Европе и Центральной Азии – 5 миллионов.

В докладе банка также говорится, что изменение климата негативно отражается на возможностях людей зарабатывать на жизнь.

 
ForUm

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