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Премьер-министра Дениса Шмыгаля спросили, что он думает о возможном переходе Украины на латиницу. В ответ он рассмеялся.

Это произошло во время пресс-конференции премьера, которая проходит сегодня, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, Шмыгаль не смог сдержать улыбку.

«Я предлагаю просто спросить у господина Данилова, уточнить, если вам интересно. Он даст все ответы. Спасибо», - сказал глава правительства журналистке, которая задала вопрос.

Как ранее сообщал ForUm, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов поддерживает переход правописания с кириллицы на латиницу. 

 
ForUm

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