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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не планирует вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 в Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

«Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это, во-первых, запрещено в нашей стране. Но мы, конечно, будем мотивировать людей для того, чтобы они вакцинировались», - сказал Шмыгаль.

Также Денис Шмыгаль заявил, что постановление правительства относительно новых карантинных норм будет опубликовано сегодня.

«Постановление будет опубликовано, очевидно, сегодня», - сказал глава правительства.

Он отметил, что вакцинация является единственным выходом для того, чтобы побороть пандемию и ее последствия.

 
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