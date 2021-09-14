Вчера, 13 сентября, около 22.55 на трассе Житомир-Черновцы возле с. Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района в результате ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

На трассе столкнулись автомобили «ВАЗ 21061» под управлением 25-летнего жителя с. Рахновка и «ВАЗ 2105», за рулем которого находился 45-летний житель с. Гринчук.

В результате ДТП оба водителя, а также 43-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 2105», жительница Одессы, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Еще трое пассажиров с автомобиля «ВАЗ 2105» - двое 46-летних мужчин и 11-летний мальчик, сын погибшей, - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Дунаевецкой многопрофильной больницы.

По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.