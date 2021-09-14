Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, что новые карантинные нормы обеспечат возвращение к «доковидной жизни».

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова», отвечая на вопрос относительно того, что Кабинет министров Украины установил новые карантинные нормы, сообщает УНИАН.

«Сегодня правительство одобрило изменения в постановление, которым установлен адаптивный карантин на территории Украины. И этими изменениями мы начинаем возвращение к нормальной жизни, к жизни доковидной. Мы разрешаем в «желтом», «оранжевом» и «красном» уровнях эпидемической опасности, которые устанавливаются в соответствии с определенными индикаторами заболеваемости, заполненности коек, нагруженности на учреждения здравоохранения... позволить функционировать определенным сферам экономики во время этих карантинных ограничений», - отметил Ляшко.

Он привел пример, что при желтом уровне эпидопасности устанавливались определенные ограничения, в частности, для массовых мероприятий, кинотеатров, фитнес-центров и бассейнов.

«Сегодня те изменения, которые мы предложили в постановлении, позволяют работать этим заведениям или с такими ограничениями, которые были для «желтого» уровня эпидемической опасности, или, в случае, если вакцинировано 80% коллектива и приходят вакцинированы люди или в кинотеатр, или в спортзал, тогда можно эти ограничения не применять», - пояснил министр и добавил, что владелец заведения выбирает, каким путем ему двигаться: или работает в рамках карантинных ограничений или же «показывает, что это заведение работает для вакцинированных, и в нем весь коллектив вакцинирован».

Относительно всех учебных заведений Ляшко отметил, что в «желтом» уровне эпидопасности они могут работать, если преподавательский состав вакцинирован более чем на 80%. И при этом уровне - хотя бы одной дозой вакцины.

«В красном уровне эпидемической опасности, в случае его наступления, мы говорим, что можно будет работать этим заведениям, если будут 100% люди, которые работают в этих заведениях, иметь «ковидный» сертификат. А он включает в себя полный курс вакцинации или ПЦР-тестирование каждые три дня, которое должно быть отрицательное, или данные о перенесенной болезни, которые держат 6 месяцев с момента последнего отрицательного ПЦР-теста», - пояснил чиновник.

Так, пояснил Ляшко, речь идет о том, что определенные сферы экономики смогут работать во время карантинных ограничений, принимая вакцинированных лиц.

Он подчеркнул, что в случае выявления нарушений будут «жесткие административные вещи».

Как ранее сообщал ForUm, 13 сентября Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.