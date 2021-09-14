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Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 226,1 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире по состоянию на утро 14 сентября зафиксировано 226 104 062 случая заражения коронавирусом, в частности 4 652 640 летальных, выздоровели 202 737 603 человека.

Больше всего случаев COVID-19 за время пандемии зафиксировано в США (42 140 103), Индии (33 288 021) и Бразилии (21 006 424).
ForUm

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