Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 226,1 миллиона.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
Согласно этим данным, в мире по состоянию на утро 14 сентября зафиксировано 226 104 062 случая заражения коронавирусом, в частности 4 652 640 летальных, выздоровели 202 737 603 человека.
Больше всего случаев COVID-19 за время пандемии зафиксировано в США (42 140 103), Индии (33 288 021) и Бразилии (21 006 424).
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