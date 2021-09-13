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ВОЗ в очередной раз упрекнула странам из-за неравномерного распределения вакцин. Глава организации назвал это «пятном на коллективной совести».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса

По словам Гебреисуса, сегодня в мире в целом было введено более 5,5 млрд доз вакцин. Впрочем, почти 80% всех препаратов были введены в странах с доходами выше средних.

«Мы не хотим, чтобы бустерные дозы применялись в отношении здоровых людей, когда так много работников здравоохранения и людей из группы риска в мире все еще ждут своей первой вакцины», - отметил Гебреисус.

 
ForUm

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