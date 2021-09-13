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Прага определенно не должна признавать правительство радикального движения «Талибан» в Афганистане.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Однако министр признал, что с талибами придется вести коммуникацию, и поэтому ЕС должен занять единую позицию в этом вопросе, как предлагали министры иностранных дел блока в начале этого месяца.

«От имени Чешской Республики я говорю: давайте ни в коем случае не признавать талибов. Однако просто очевидно, что нам нужно будет как-то общаться с ними», - сказал Кульганек.

«Талибан должен оцениваться на основании того, что они делают, а не на основании того, что они говорят. Я думаю, что нам еще предстоит всесторонне оценить, как новое правительство будет относиться к своему народу», - добавил министр.

МИД Чехии предложило выделить 1,8 миллиона евро на поддержку гуманитарной помощи и международных организаций, действующих в Афганистане.

 
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