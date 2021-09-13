Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали гражданина Украины, активного участника незаконного вооруженного формирования, сообщает пресс-центр СБУ.

Им оказался житель города Курахово Донецкой области, который в 2014-2015 годах по идейным убеждениям находился в составе НВФ так называемой «ДНР».

По данным следствия, в указанный период злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, в Курахово Донецкой области.

Боевик признал свою вину и подтвердил пребывания в должности командира 2 мотострелкового взвода батальона «Оплот» так называемой «ДНР», а затем в должности «дежурного» так называемой «Русской православной армии».

В ходе следственных действий злоумышленник предоставил информацию о других членаъ незаконного вооруженного формирования.

Сейчас бывшему боевику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.