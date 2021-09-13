Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться против COVID-19 в ближайшей перспективе.

Результаты соответствующего исследования на пресс-конференции в Киеве представил аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Андрей Сухарина, сообщает УНИАН.

По его словам, данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19, почти идентичную с официальной статистикой, что составляет около 18% взрослого населения страны, которое постоянно проживает в Украине.

«Однако низкие темпы вакцинации в ближайшее время могут еще более притормозиться, если учитывать то, что более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе. Эти показатели одни из самых высоких в мире и по сравнению с соседними государствами, где имеются данные таких опросов», - говорится в результатах опроса.

Согласно исследованию, респонденты, которые не болели COVID-19, вакцинируются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые переболели коронавирусной болезнью.

Среди аргументов «за» вакцинацию среди тех людей, которые прививались или планируют это сделать в ближайшее время, основным является желание работать в период усиления карантинных ограничений.

Общеукраинское исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа.

В целом опросили 2001 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.