В Киеве за минувшие сутки обнаружили 166 больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«166 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. Всего в столице от COVID-19 зафиксировано 5308 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 227 861», - сообщил Кличко.

Заболели 80 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 68 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. А также 8 девочек от 3 до 14 лет и 10 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавирусом. А также 64 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 90 человек. В общем коронавирус преодолели 218 287 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 52, в Деснянском – 26, в Соломенском и Дарницком районах - по 16 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 12 сентября в Украине зафиксировано 1205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.