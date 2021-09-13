Вопреки многолетней оккупации Крыма и войне на Донбассе, которую всячески поддерживает Россия, в Кремле продолжают утверждать, что РФ и Украина не прекратили «родственные отношения».

Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас «дружба» с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом», - сказал спикер Кремля.

Песков также заявил о росте «количества обманутых пропагандой» украинцев, которые «начинают ненавидеть Россию».

«Все равно мы все славяне, и мы действительно родственники», - добавил он.