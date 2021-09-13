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Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в конце сентября. Однако в каком формате будет его участие — онлайн или офлайн — вопрос открытый. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфтре телеканала «Дом».

По его словам, Зеленский поедет в США, если эта поездка принесет пользу. 

«Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени — день туда, день обратно на перелет — ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза — какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов — оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50/50», — отметил Никифоров. 

Во время выступления на Генассамблее Зеленский, в частности, затронет тему Крымской платформы. Ведь в ООН входят 193 страны, и каждая из них может присоединиться к декларации, подписанной на саммите Крымской платформы 23 августа. 

«Я думаю, что президент может презентовать эту платформу и может еще раз пригласить (присоединиться к ней. — Ред.). Все-таки ООН — это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом», — добавил пресс-секретарь. 

 

 
ForUm

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