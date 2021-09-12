В Киеве по состоянию на 12 сентября обнаружили 193 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в столице COVID-19 переболели 227 695 человек. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

За последние сутки заболели:

113 женщин в возрасте от 19 до 86 лет;

63 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет;

5 девочек от 9 до 13 лет и 12 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

Зафиксировано 3 летальных случая от коронавируса. Всего с начала пандемии в столице умерло 5 307 человек.

"28 госпитализированных больных коронавирусом. 58 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что 77 человек преодолели коронавирус (всего 218 197).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (55), Подольском (43), в Шевченковском и Оболонском (по 20).

Напомним, в Украине по состоянию на 11 сентября зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.