В понедельник, 13 сентября, сохранится теплая погода в Украине. Однако уже со вторника на территорию страны начнет заходить более свежий воздух, а на выходных ощутимо похолодает.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в понедельник в большинстве областей ожидается летняя температура +20 +27 градусов.

Завтра на территории Украины прорвется атмосферный фронт, который принесет небольшие и умеренные дожди в западные и северные области Украины, включая Винницкую.

На остальной территории осадков не ожидается.

В Киеве понедельник будет теплым с температурой до +23 +26 градусов. Дождь возможен во второй половине дня или вечером.

Со вторника на западе и севере Украины станет прохладнее, а со среды похолодает и в Киеве.

А в конце недели температура воздуха в столице не будет превышать +15 +18 градусов.