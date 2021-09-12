В с. Погребы (Броварской район) найден мертвым судья Виталий Писанец. Тело было найдено вечером в субботу, 11 сентября.
Об этом сообщает Telegram-канал "Свободный".
Тело судьи обнаружили в гостиной дома в положении на животе. На нем также были заметны видимые следы бурого цвета на лице в области носа и на футболке мужчины.
По данным правоохранителей судья Писанец отдыхал вместе со следователем Соломенского управления НП Хоменко Е. и адвокатом Онопенко П. Между судьей и следователем произошел конфликт и драка.
Сейчас идут следственные мероприятия.
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