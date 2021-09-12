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В озере в поселке Безлюдовка Харьковского района утонул микроавтобус. Два человека погибли. Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

Инцидент произошел в Нагорьевском озере, что в поселке Безлюдовка Харьковского района. Там микроавтобус "Renault Trafic" с двумя пассажирами попал в воду. В результате они погибли.

На место происшествия были направлены оперативное спасательное подразделение из Харькова. Спасатели с помощью автомобильной лебедки вытащили авто из воды. В салоне находились тела мужчины и женщины.

По факту происшествия ведется следствие.

Ранее в социальных сетях сообщали, что утонул автобус с людьми. Количество погибших не уточнялось.
ForUm

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