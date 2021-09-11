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Президент США Джо Байден обратился к американцам в 20-ю годовщину террактов 11 сентября. Он назвал национальное единство величайшей силой своей страны.

Об этом сообщает dpa.

Американский президент отметил. что в дни, последовавшие за 11 сентября 2001 года, США видели героизм повсюду, в ожидаемых и неожиданных местах.

«Мы также видели нечто слишком редкое: истинное чувство национального единства. В битве за душу Америки единство - наша величайшая сила. Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же, но мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в эту нацию», - сказал Байден.

Он также заявил, что США стремятся показать всем, кто стремится причинить вред Америке, что они за это заплатят.
ForUm

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