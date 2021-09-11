Военнослужащие Литвы получили расширенные полномочия для действий на границе на фоне повышения попыток беженцев нелегально пересечь государственные границы со стороны Беларуси.

Литовский Сейм (однопалатный парламент) в пятницу, 10 сентября, утвердил соответствующее постановление президента Гитанаса Науседы. Большинство депутатов - 100 человек - проголосовали в поддержку решения, один парламентарий был против, еще двое воздержались, передает DW.

Теперь литовские военные имеют право останавливать, проверять и осматривать транспортные средства, а также грузы и людей, находящихся в транспорте. Кроме того, им разрешено использовать специальные средства. О каких именно средства говорится, в постановлении Науседа не уточняется.