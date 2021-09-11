Афганистан так быстро сдался под давлением "Талибана" из-за краха политического и военного руководства этой страны. Об этом в интервью The New York Times заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.

«Мы стали свидетелями краха политического и военного руководства, затем привел к краху всей обороны против талибов», — заявил он.

По его словам, американские союзники так или иначе осознавали неизбежность падения афганского правительства.

Он также отметил, что на консультациях, которые ранее проводил американский президент Джо Байден, европейские союзники США единогласно поддержали решение о выводе войск из Афганистана. “Без Соединенных Штатов другим союзникам было бы трудно продолжать (операцию в Афганистане)”, — пояснил Столтенберг.