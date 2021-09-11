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Израильская армия сообщила, что нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из Газы.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля, мы нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС", - говорится в сообщении армии.

В нем отмечается, что "ХАМАС должен нести ответственность за все террористические атаки из Газы".

Ранее израильские военные сообщали, что "террористы в Газе только что выпустили ракету в сторону Израиля", которая была перехвачена системой противовоздушной обороны Железный купол.

Несколькими днями ранее сообщалось, что израильские военные поразили ряд целей в секторе Газа, среди которых - площадка для производства ракет и бетонный завод, на котором строились сети подземных туннелей ХАМАС.
ForUm

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