В России в городе Ельце Липецкой области в результате взрыва газа в жилом доме погибли три человека.

Об этом сообщает Интерфакс.

Взрыв произошел в ночь на субботу в двухэтажном жилом доме. По данным МЧС РФ, в здании частично обрушилась стена. В то же время СМИ сообщают, что полностью разрушены перекрытия, и дом не подлежит и восстановлению.

В результате взрыва погибли три человека, среди них - ребенок 11 лет.

Сообщается, что под завалами может находиться еще один человек.

Отмечается, что, по данным администрации Липецкой области, на момент взрыва в здании находилось 25 человек. В больницах сейчас остаются четверо пострадавших, в том числе один ребенок.

В качестве основной причины взрыва рассматривают утечку газа вследствие неисправности оборудования или халатности.