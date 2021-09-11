В России в городе Ельце Липецкой области в результате взрыва газа в жилом доме погибли три человека.
Об этом сообщает Интерфакс.
Сообщается, что под завалами может находиться еще один человек.
Отмечается, что, по данным администрации Липецкой области, на момент взрыва в здании находилось 25 человек. В больницах сейчас остаются четверо пострадавших, в том числе один ребенок.
В качестве основной причины взрыва рассматривают утечку газа вследствие неисправности оборудования или халатности.
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