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Служба безопасности Украины установила местонахождение и задержала «криминального авторитета» из РФ, известного под прозвищем «Рома Попенок». Скрываясь в Украине, преступник пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию нашей страны, сообщили в ведомстве.

По оперативной информации, разыскиваемый занимал в российской уголовной среде высокое положение и находился в статусе «смотрящего» за Ульяновской областью РФ.

Иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Чтобы попасть в Украину, злоумышленник использовал поддельные документы на чужое имя.

Сотрудники СБУ задержали преступника по месту его укрытия в г. Кременец Тернопольской области. В установленном порядке задержанного передали работникам Национальной полиции.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста, а также проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

 
ForUm

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