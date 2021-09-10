В Департаменте здравоохранения КГГА продолжаются обыски из-за хищения 6 млн грн на закупках лекарств для онкобольных.

Подольская окружная прокуратура Киева совместно с ГУБКОП СБ Украины в рамках уголовного производства по факту растраты и присвоения средств территориальной общины Киева проводит обыски в помещениях Департамента здравоохранения КГГА и в офисных помещениях поставщика лекарственных средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины ).

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Следствием установлено, что Департаментом здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) по результатам проведения процедуры закупки в ноябре 2020 заключен договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных.

Вследствие закупки указанных лекарственных средств по искусственно завышенным ценам из местного бюджета излишне уплачено средств на сумму более 6 млн гривен.

10 сентября 2021 на основании постановлений суда в служебных помещениях Департамента КГГА и фирмы-поставщика продолжаются обыски.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении должностным лицам Департамента здравоохранения КГГА и поставщику.

Досудебное следствие продолжается.