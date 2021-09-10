Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что хотел бы провести предметный саммит лидеров стран - участниц Нормандского формата, который закончился бы конкретными результатами и максимально приблизил прекращение войны на Донбассе и деоккупации украинских территорий. Об этом он заявил во время встречи YES Brainstorming Ялтинской европейской стратегии в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Отвечая на вопрос, изменилось его отношение к президенту России Владимиру Путину, Зеленский сказал, что об этом некогда думать.

«Меня больше интересует, можем ли мы действительно предметно встретиться. Не декларативно, как он это делает с некоторыми государствами, а действительно встретиться более предметно, чем это было в первой встрече в нормандском формате», - подчеркнул президент Украины.

Глава государства отметил, что после саммита Нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года были достигнуты определенные результаты, в частности Украины вернула более ста удерживаемых лиц. Однако большинство вопросов до сих пор остаются нерешенными.

«Говорили тогда и о разминировании, и об открытии КПВВ, но не все движется вперед так быстро, как я хотел бы, и, как мне кажется, Россия не хочет. Они не видят в этом смысла - решить вопрос и быстро закончить войну. И это уже мои проблемы - что я могу сделать, как мне нужно заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации наших территорий. Потому что просто фразами, запугиванием, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен результат», - подчеркнул он.