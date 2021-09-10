Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов «Лыбидь» и «Циклон-4». Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Основные задачи Временной следственной комиссии:

расследования возможных противоправных действий при реализации проектов «Лыбидь» и «Циклон-4»;

расследования возможных противоправных действий, совершенных должностными лицами агентства, в том числе по реализации общегосударственных целевых научно-технических космических программ Украины, управления государственными предприятиями, хозяйственными обществами;

определения причин снижения финансово-экономических показателей предприятий космической отрасли Украины, ненадлежащего качества управления и неисполнение обязанностей, возложенных на Государственное космическое агентство Украины (Национальное космическое агентство Украины);

расследования фактов доведения до банкротства предприятий космической отрасли Украины, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий;

расследование фактов незаконной передачи, продажи и иного отчуждения технологий в космической отрасли;

установления фактов ненадлежащего и неэффективного использования технологий в космической отрасли, а также их ненадлежащей защиты.

Постановлением определено, что количественный состав ВСК составляют 10 народных депутатов Украины.

Председателем Временной следственной комиссии избран народный депутат Украины Сергей Тарута.