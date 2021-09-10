Президент Владимир Зеленский во время выступления на международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что вероятность полноценной войны с Россией существует, но это будет ее самая большая ошибка. В Кремле назвали размышления Зеленского апокалиптическими.

Также Зеленский заявил, что Украина давно готова к вступлению в НАТО и Евросоюз, но ей нужны не стратегические партнеры, а стратегические друзья.

Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с наемниками ЧВК Вагнера в Украине не было, а проводилось специальное разведывательное мероприятие, заявила председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа»). По ее словам, пятый президент Петр Порошенко не мог санкционировать это «специальное мероприятие», поскольку его планировали в июле 2020 года.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что если верховный главнокомандующий даст команду, то украинская армия готова взять Донецк и Луганск.

США выражают обеспокоенность в связи с увольнением независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и призывают положительно урегулировать этот вопрос.

Строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено, сообщили в Газпроме.

За сутки 9 сентября в Украине зафиксировано 3615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Первая страна в Европейском Союзе вернулась к допандемической жизни. Ею стала Дания - там отменили все COVID-ограничения.