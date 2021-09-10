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США выражают обеспокоенность в связи с увольнением независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и призывают положительно урегулировать этот вопрос.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, передает Укринформ.

«Мы глубоко обеспокоены текущим кризисом в управлении Нафтогаза, включая отставку 8 сентября независимых членов наблюдательного совета», - сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что Штаты выступают в поддержку усилий ради поиска решения, которое «будет отвечать принципам корпоративного управления, предусмотренным Организацией экономического сотрудничества и развития», а также обеспечит рациональное управление Нафтогазом.

Прайс высказал призыв к властям Украины продвигать эти усилия, особенно учитывая агрессию РФ и оккупацию Россией части украинской территории.

«Мы приветствуем активное привлечение правительства Украины для положительного урегулирования этого вопроса», - отметил Прайс.

Напомним, Кабинет министров получил заявления об увольнении троих независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».
ForUm

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