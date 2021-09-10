также в разделеПолитика
ВСК: Порошенко не мог санкционировать операцию по «вагнеровцам»
Зеленский: США не влияют на сотрудничество Украины с Китаем 8
Экс-глава ЦРУ прокомментировал визит Зеленского в США 20
Маркарова: США будут расширять помощь Украине 9
Зеленский заявил, что ему некогда думать о Путине 21
ЕС продлил санкции против РФ за Крым и Донбасс 11
Рада создала ВСК по возможным злоупотреблениям в Госкосмосе 9
Вопрос оккупации Крыма и ОРДЛО включили в повестку дня сессии Генассамблеи ООН 18
Зеленский: Без Украины ЕС и НАТО будут ослабляться 14
Зеленский о походе на второй срок: Лучше выполню все, что обещал и поеду отдыхать 38
Зеленский не жалеет, что сменил актерство на президентство 35
Зеленский допускает вероятность полноценной войны с РФ 57
Зеленский: Во время локдауна ВВП Украины упал не так сильно, как в других странах 10
Данилов: Украина осознает угрозы договоренностей Путина и Лукашенко 25
США обеспокоены отставкой независимых членов набсовета Нафтогаза 178
Экс-президент Польши рассказал, почему Украине не удается стать членом ЕС и НАТО 80
Комиссия стратегического партнерства со США определила свои задачи 8
Тищенко и Лероса хотят наказать за толкотню возле трибуны ВР 37

Рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, Кремль не хотел бы им предаваться.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

Ранее президент Украины заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы наибольшей ошибкой.

Пескову задали вопрос, видят ли такую опасность в Кремле. «Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», - заметил он в ответ.

Песков добавил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги