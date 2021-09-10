Рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, Кремль не хотел бы им предаваться.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

Ранее президент Украины заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы наибольшей ошибкой.

Пескову задали вопрос, видят ли такую опасность в Кремле. «Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», - заметил он в ответ.

Песков добавил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера.