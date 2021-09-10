Президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность полноценной войны с Россией существует, но это будет ее самая большая ошибка.

Об этом он сказал во время выступления на международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES), передает УНИАН.

На вопрос модератора о том, реальна ли вероятность полноценной войны с Россией, президент ответил: «Полагаю, может быть...».

По мнению Зеленского, 2014 год был «шагом России вперед в этом вопросе, но благодаря украинцам стал и шагом назад».

«Поэтому потенциал в этой теме. Но я считаю, что это будет самая большая ошибка России, и после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси, потому что там есть мощное присутствие со стороны России», - пояснил он.

Глава государства подчеркнул, что полноценная война с РФ - это «самое страшное, что может быть».

«Но, к сожалению, такая вероятность есть», - добавил он.

Перед этим Зеленский заявил, что если Россия пойдет на эскалацию в Украине, может начаться новая мировая война. Но он убежден, что ни украинская, ни российская стороны не готовы к полномасштабной войне.

Кроме этого, Зеленский не ответил на вопрос считает ли он президента Российской Федерации Владимира Путина убийцей. В ответ на этот вопрос он сказал: «Мне как-то задавали этот вопрос. Я сказал, что оно очень некорректен. Потому что есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация. Вы можете сейчас лишить (нас. – Ред.) хотя бы какого-то небольшого шанса на урегулирование ситуации».

Поэтому глава государства убежден, что нельзя задавать таких вопросов и нельзя на них отвечать, даже когда очень хочется.