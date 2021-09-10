Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что если верховный главнокомандующий даст команду, то украинская армия готова взять Донецк и Луганск.

Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1», сообщает УНИАН.

«Наша армия может выполнить любую задачу», - подчеркнул он.

Данилов напомнил о спецоперации украинских военных разведчиков, на которую не решилась ни одна другая страна.

«И сегодня если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто будет нести ответственность?» - сказал он.

Секретарь СНБО осудил негативные высказывания об украинской армии от тех лиц, которые ни разу не были на фронте.

«Наши ребята имеют на сегодня все возможности воевать», - подчеркнул он.